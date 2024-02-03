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Жінок лякають мобілізацією в Україні. Spravdi спростувало черговий фейк

Субота 03 лютого 2024 16:08
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Жінок лякають мобілізацією в Україні. Spravdi спростувало черговий фейк Фото: військові жінки (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

SPRAVDI спростувало фейк щодо того, що у Києві розпочали мобілізувати перших жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Фейк

За даними центру, в мережі активно поширюється інформація про те, що у Києві почали примусово мобілізували та відправили на полігон медичних працівниць лікарень. Вони нібито мають пройти там підготовку і відправитись на фронт.

Спростування

На фото, яке поширює пропаганда зображені військовослужбовиці 112 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, яким волонтерки з Arm Women Now передають комплекти сучасної зимової жіночої уніформи.

Жінок лякають мобілізацією в Україні. Spravdi спростувало черговий фейк

Це не жінки, яких нібито мобілізували.

Окрім того, варто нагадати, що в Україні жінки з медичною або фармацевтичною освітою мають стати на облік, однак це не означає мобілізацію. Як і раніше, мобілізація для них є лише добровільною.

Військовий облік для жінок та питання щодо мобілізації

Нагадаємо, наразі обов'язковому військовому обліку підлягають лише жінки з медичною та фармацевтичною освітою. Але облік - це не призов. Служба у ЗСУ для жінок - лише добровільна.

Раніше у грудні 2023 року президент України Володимир Зеленський наголосив, що не підпише закон про мобілізацію жінок.

Також ми писали про те, що перед цим спікер Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін заявляв, що в Україні жінок не призивають до армії примусово.

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