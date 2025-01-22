В Україні спростували фейк росіян про масове зникнення підлітків через мобілізацію

Російська пропаганда поширює дезінформацію про нібито масове зникнення підлітків у Сумській області, які були "силоміць мобілізовані в ЗСУ". Ця інформація є відвертим фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО України

Як повідомили у ЦПД, росіяни поширюють дезінформацію про нібито масове зникнення підлітків у Сумській області. За словами пропагандистів, ці підлітки зникли у січні 2025 року та нібито вони були силоміць мобілізовані в ЗСУ.

"Ця інформація є відвертим фейком.", - наголосили у Центрі.

Там зазначили, що як "докази" пропагандисти демонструють скриншоти повідомлень про зникнення підлітків. Але вони є підробками, створеними за допомогою програми з редагування зображень.

Взявши кілька реальних оголошень про зникнення підлітків у різних регіонах України протягом 2024 року, пропагандисти змінили в них місце й дату.