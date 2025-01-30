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Росіяни вигадали новий фейк про мобілізацію в Україні

Україна, Четвер 30 січня 2025 15:30
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Росіяни вигадали новий фейк про мобілізацію в Україні Фото: окупанти вигадали новий фейк про мобілізацію в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські пропагандисти вигадали новий фейк про мобілізацію в Україні. Він стосується залучення до лав ЗСУ підлітків з дитбудинків у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Так, у мережі активно поширюється інформація про нібито "таємну мобілізацію" на території Сумської області 17-річних підлітків з дитячих будинків - їх начебто силоміць звозять у тренувальні табори, щоб після виповнення 18 років відправити одразу на фронт.

"Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності та є частиною масштабної дезінформаційної кампанії ворога для дискредитації мобілізації", - зазначають в ЦПД.
Росіяни вигадали новий фейк про мобілізацію в УкраїніРосіяни вигадали новий фейк про мобілізацію в Україні (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Мобілізація в Україні

Після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, в країні діє воєнний стан та мобілізація. Нещодавно Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб, до 9 травня.

Згідно з чинним законодавством, мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років. Як зазначив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко, громадяни до 25 років можуть вступити до лав ЗСУ лише добровільно, підписавши контракт.

Нагадаємо, що росіяни не вперше вигадують фейки про мобілізацію в Україні. До цього ЦПД повідомляв про активне поширення фейків щодо масового зникнення підлітків у Сумській області, яких начебто таємно силою мобілізують.

Крім того, раніше SPRAVDI спростувало фейк щодо того, що у Києві розпочали мобілізувати перших жінок.

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