Росіяни вигадали чергову цинічну схему примусової паспортизації на окупованих територіях

"Так, окупанти планують ввести обов’язкову верифікацію з паспортом користувачів інтернету", - повідомляють в ЦНС, зауваживши, що дане впровадження є черговим методом примусової паспортизації та контролю за місцевим населенням.

Таким чином, всі користувачі інтернет-мережі мають бути власниками паспорту РФ, щоб мати змогу й надалі отримувати послуги.

"Водночас це посилить контроль за місцевими мешканцями, адже ворог постійно шукає та оновлює базу "нелояльних громадян", - зауважують в Центрі.