Россияне придумали очередную циничную схему принудительной паспортизации на оккупированных территориях

"Так, оккупанты планируют ввести обязательную верификацию с паспортом пользователей интернета", - сообщают в ЦНС, отметив, что данное внедрение является очередным методом принудительной паспортизации и контроля за местным населением.

Таким образом, все пользователи интернет-сети должны быть владельцами паспорта РФ, чтобы иметь возможность и дальше получать услуги.

"В то же время, это усилит контроль за местными жителями, ведь враг постоянно ищет и обновляет базу "нелояльных граждан", - отмечают в Центре.