Росіяни вигадали чергову цинічну схему примусової паспортизації на окупованих територіях

Росіяни вигадали нову цинічну схему, щоб змусити якомога більше українців на окупованих територіях отримати паспорт РФ. Для цього загарбники планують обмежити користувачів у доступі до інтернету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.