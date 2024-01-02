Россияне придумали очередную циничную схему принудительной паспортизации на оккупированных территориях

Россияне придумали новую циничную схему, чтобы заставить как можно больше украинцев на оккупированных территориях получить паспорт РФ. Для этого захватчики планируют ограничить пользователей в доступе в интернет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.