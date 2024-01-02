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Россияне придумали очередную циничную схему принудительной паспортизации на оккупированных территориях

Украина, Вторник 02 января 2024 14:32
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Россияне придумали очередную циничную схему принудительной паспортизации на оккупированных территориях Фото: захватчики придумали новую схему по принудительной паспортизации украинцев на оккупированных территориях (freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

Россияне придумали новую циничную схему, чтобы заставить как можно больше украинцев на оккупированных территориях получить паспорт РФ. Для этого захватчики планируют ограничить пользователей в доступе в интернет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Так, оккупанты планируют ввести обязательную верификацию с паспортом пользователей интернета", - сообщают в ЦНС, отметив, что данное внедрение является очередным методом принудительной паспортизации и контроля за местным населением.

Таким образом, все пользователи интернет-сети должны быть владельцами паспорта РФ, чтобы иметь возможность и дальше получать услуги.

"В то же время, это усилит контроль за местными жителями, ведь враг постоянно ищет и обновляет базу "нелояльных граждан", - отмечают в Центре.

Новости о паспортизации РФ

Украинцы отказываются получать российское гражданство на временно оккупированных территориях. Несмотря на значительные трудности, большинство граждан Украины игнорируют инициативы захватчиков по паспортизации.

Недавно мы рассказывали, что россияне с начала 2024 года будут отказывать в медицинском обслуживании украинцам на оккупированных территориях, не получивших паспорт РФ.

Таким образом, оккупанты заставляют украинское население на захваченных территориях получать российские документы, что впоследствии позволит Кремлю оправдывать свои захватнические действия в отношении Украины.

Также мы писали о том, что в своих методах по принудительной паспортизации оккупанты использовали местных предателей. Так, накануне было объявлено о подозрении четырем жителям Херсона, навязывавшим российские паспорта украинцам во время оккупации города.

Стоит отметить, что самой уязвимой категорией, вынужденной идти на принуждения россиян по получению паспорта РФ, являются пенсионеры. Захватчики создали сложные условия и фактическое безденежье в оккупации, предлагая выплатить по 10 тысяч рублей (3 тысячи гривен) за отказ от украинского гражданства.

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