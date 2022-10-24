Росіяни відвели підводні ракетоносці з Чорного моря: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"Наразі в акваторії Чорного моря перебувають 2 надводні ракетоносії, це - 16 калібрів напоготові. Минулого тижня вони знаходились в кількості від 5 одиниць ракетоносіїв, в тому числі і два підводні ракетоносці заходили в ту ділянку і також використовувались, зокрема, для ураження об’єктів критичні інфраструктури України", - заявила Гуменюк.

За її словами, пуски з підводних човнів таких ракет ускладнюють їх виявлення, тому росіяни і використовують їх для того, щоб уразити такі критично важливі об’єкти. Проте наразі підводних ракетоносіїв там не зафіксовано, перебувають тільки два надводні.

Гуменюк додала, що корабельне угруповання ворога знаходиться вздовж південного узбережжя Криму і маневрує в напрямку Новоросійська. Виходи за мис Тарханкут ближче до материкової України росіянам небезпечно, оскільки там починається зона досягання українського озброєння. Також зернова угода та зобов’язані на міжнародному рівні застерігають їх наближатися та перешкоджати роботі цих коридорів.