ЗСУ атакували місце розташування росіян в Запорізькій області: подробиці

Збройні сили України завдали удару по скупченню росіян на окупованій частині Запорізької області. Внаслідок атаки багато окупантів отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"ЗСУ знову влучили точнісінько в ціль! У Токмаку лікарня заповнена пораненими росіянами", - йдеться у повідомленні. За словами Федорова, після прильотів у місце розташування окупантів, лікарня у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області заповнена пораненими військовослужбовцями РФ. "Медики були вимушені працювати і вночі, аби надати допомогу всім трьохсотим", - пояснив Федоров. Також є інформація щодо великої кількості загиблих, але за словами Мелітопольського міського голови, вона потребує уточнення.