Россияне отвели подводные ракетоносцы с Черного моря: что известно

Россияне отвели подводные ракетоносители в пункты базирования, предположительно для пополнения ракет. В настоящее время Черном море остаются два корабля-носителя "Калибров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"В настоящее время в акватории Черного моря находятся 2 надводных ракетоносителя, это - 16 калибров наготове. На прошлой неделе они находились в количестве от 5 единиц ракетоносителей, в том числе и два подводных ракетоносца заходили в тот участок и также использовались, в частности, для поражения объектов критические инфраструктуры Украины", - заявила Гуменюк.

По ее словам, пуски с подлодок таких ракет усложняют их обнаружение, поэтому россияне и используют их для того, чтобы поразить такие критически важные объекты. Однако пока подводные ракетоносители там не зафиксированы, находятся только два надводных.

Гуменюк добавила, что корабельная группировка врага находится вдоль южного побережья Крыма и маневрирует в направлении Новороссийска. Выходы за мыс Тарханкут ближе к материковой Украине россиянам опасны, поскольку там начинается зона достижения украинского вооружения. Также зерновое соглашение и обязанные на международном уровне предостерегают их приближаться и препятствовать работе этих коридоров.