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Загроза ракетних ударів надзвичайно актуальна. Скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі

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Середа 12 жовтня 2022 04:19
Загроза ракетних ударів надзвичайно актуальна. Скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі Фото: У Чорному морі перебуває 2 російських кораблі-носії "Калібрів" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Чорному морі нині перебуває 2 російських судна-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"12 ворожих кораблів маневрують поблизу узбережжя Криму, із них 2 надводних носії "Калібрів" - це 16 ракет - і 3 ВДК", - зазначили українські військові.

В ОК "Південь" наголосили, що pагроза ракетних ударів, дронів-камікадзе та обстрілів e зонах досяжності зброєю противника залишається надзвичайно актуальною.

Наші воїни закликали дотримуватись норм і правил безпеки та не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков підтвердив отримання Україною німецьких систем ППО IRIS-T і анонсував поставку американських NASAMS.

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