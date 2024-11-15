Росіяни відновили наступальні дії у Курській області, - ЦПД

Російські війська відновили наступальні дії у Курській області. Армія РФ застосовує техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.
"Ворог знову проводить наступальні дії на Курщині. Застосовує техніку, переміщуватись намагається активно вночі", - зазначив Коваленко.
Варто зазначити, що Курська операція українських військ триває вже 100 днів. За цей час ЗСУ взяли під контроль десятки населених пунктів, а також створили буферну зону у прикордонних районах РФ.
Як повідомляли у ЗСУ, з початку операції Росія 11 578 разів обстріляла власну територію. Армія РФ скинула 3243 керованих авіаційних бомб та 356 некерованих авіаційних ракет на Курську область.
Сили оборони розпочали операцію у Курській області на початку серпня. Російські сили намагаються вибити ЗСУ. За даними видання NYT, Росія зібрала угрупування з 50 тисяч військових у Курській області, серед яких і північнокорейські солдати.
За даними Сил оборони, Росія перекидає до Курської області додаткові сили через значні втрати. Зокрема, ворог передислокував 76-ту десантно-штурмову дивізію.
Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що РФ втратила у Курській області понад 20 тисяч військових та 1101 одиницю техніки.
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