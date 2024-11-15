Росіяни відновили наступальні дії у Курській області, - ЦПД

Курська операція ЗСУ

Сили оборони розпочали операцію у Курській області на початку серпня. Російські сили намагаються вибити ЗСУ. За даними видання NYT, Росія зібрала угрупування з 50 тисяч військових у Курській області, серед яких і північнокорейські солдати.

За даними Сил оборони, Росія перекидає до Курської області додаткові сили через значні втрати. Зокрема, ворог передислокував 76-ту десантно-штурмову дивізію.

Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що РФ втратила у Курській області понад 20 тисяч військових та 1101 одиницю техніки.

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