Росіяни від ранку атакують БПЛА й КАБами Запоріжжя та околицю, є загиблі та поранені

За його словами, перший удар по Запоріжжю росіяни завдали вранці. Внаслідок атаки було пошкоджено приватний житловий будинок.

По медичну допомогу звернулася 45-річна жінка. Крім того, пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура міста. Поранення отримав 49-річний чоловік.

Усім постраждалим надають необхідну допомогу.

Пізніше російські війська продовжили атаки безпілотниками. Один із дронів пошкодив об'єкт інфраструктури, після чого виникла пожежа.

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За попередніми даними, внаслідок цього удару також є постраждалі.

Після 11:00 під атакою опинилося селище Балабине, що розташоване за 5 кілометрів від Запоріжжя.

За попередньою інформацією, внаслідок удару загинули троє людей. Також поранення отримала жінка.

Пошкоджені приватні будинки.

Згодом Федоров уточнив, що росіяни атакували селище КАБами.

"Удари прийшлися поруч із зупинкою громадського транспорту. Люди, які перебували на ній, на жаль, загинули та дістали поранень", - додав він.