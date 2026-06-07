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Россияне с утра атакуют БПЛА и КАБами Запорожье и окрестности, есть погибшие и раненые

12:00 07.06.2026 Вс
2 мин
Что известно о последствиях утренних ударов РФ?
aimg Мария Науменко
Фото: поврежденный частный дом после российской атаки на Запорожский район (t.me/ivan_fedorov_zp)

РФ продолжает терроризировать Запорожскую область дронами и КАБами. Под ударами оказались жилые дома, железнодорожная инфраструктура и гражданские объекты, есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

По его словам, первый удар по Запорожью россияне нанесли утром. В результате атаки был поврежден частный жилой дом.

За медицинской помощью обратилась 45-летняя женщина. Кроме того, повреждениям подверглась железнодорожная инфраструктура города. Ранения получил 49-летний мужчина.

Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Позже российские войска продолжили атаки беспилотниками. Один из дронов повредил объект инфраструктуры, после чего возник пожар.

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По предварительным данным, в результате этого удара также есть пострадавшие.

После 11:00 под атакой оказался поселок Балабино, расположенный в 5 километрах от Запорожья.

По предварительной информации, в результате удара погибли три человека. Также ранения получила женщина.

Повреждены частные дома.

Впоследствии Федоров уточнил, что россияне атаковали поселок КАБами.

"Удары пришлись рядом с остановкой общественного транспорта. Люди, которые находились на ней, к сожалению, погибли и получили ранения", - добавил он.

Напомним, днем 6 июня российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. Один из ударов пришелся по крыше супермаркета, а в жилом доме напротив вспыхнул пожар.

В результате атаки пострадали 10-летний мальчик и его отец. Ребенок получил ранение руки и был госпитализирован, мужчине также понадобилась медицинская помощь.

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