Росія атакувала Запоріжжя, поранені 10-річний хлопчик та його батько

Фото: рятувальники ДСНС під час ліквідації наслідків обстрілу (facebook.com/DSNSKHARKIV)

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Під час атаки на Запоріжжя вдень 6 червня російський удар припав на будівлю супермаркету. Серед поранених - дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

За його словами, удар припав по даху одного із супермаркетів міста. Внаслідок атаки також виникла пожежа у квартирі житлового будинку, розташованого навпроти місця влучання. Читайте також: Дрони летіли з шести напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ Серед постраждалих - 10-річний хлопчик. Дитина отримала поранення руки та була госпіталізована. Крім того, поранення дістав батько хлопчика. Наразі обом постраждалим надається необхідна медична допомога.