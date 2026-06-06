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Росія атакувала Запоріжжя, поранені 10-річний хлопчик та його батько

15:42 06.06.2026 Сб
1 хв
Куди саме поцілили росіяни цього разу?
aimg Марія Науменко
Росія атакувала Запоріжжя, поранені 10-річний хлопчик та його батько Фото: рятувальники ДСНС під час ліквідації наслідків обстрілу (facebook.com/DSNSKHARKIV)
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Під час атаки на Запоріжжя вдень 6 червня російський удар припав на будівлю супермаркету. Серед поранених - дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

За його словами, удар припав по даху одного із супермаркетів міста.

Внаслідок атаки також виникла пожежа у квартирі житлового будинку, розташованого навпроти місця влучання.

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Серед постраждалих - 10-річний хлопчик. Дитина отримала поранення руки та була госпіталізована.

Крім того, поранення дістав батько хлопчика.

Наразі обом постраждалим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, вранці 6 червня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Під ударом опинилися об'єкти критичної та промислової інфраструктури міста.

Унаслідок атаки загинули двоє працівників одного з підприємств. Також через влучання дрона сталася пожежа на автостоянці поблизу житлового будинку, травм зазнала жінка. Крім того, в місті були зафіксовані пошкодження інфраструктурних об'єктів.

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