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Росіяни вибиті з Херсона. Арестович спрогнозував подальші події

Фото: радник Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після того, як росіяни остаточно покинуть Херсон, бої продовжуватимуться на правому березі Дніпра в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника Офісу президента Олексія Арестовича у Facebook.

"Давайте правильно: російська армія не йде з Херсона. Вона вибита з Херсона Силами оборони України. Вибита з важкими боями, з втратами, методичним прогризанням оборони противника, роботою по переправах, важкою та кривавою військовою працею", - написав він.

При цьому Арестович зазначив, що деякий час триватимуть бої на правому березі Дніпра.

Після цього, за його словами, ще буде непростий період стабілізаційних заходів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що командування РФ вирішило відвести окупаційні війська з Херсона на лівий берег Дніпра.

До цього росіяни підірвали всі мости на правому березі Херсонської області.

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ХерсонОлексій АрестовичВійна Росії проти України