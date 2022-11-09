Россияне выбиты из Херсона. Арестович спрогнозировал дальнейшие события

"Давайте правильно: российская армия не уходит из Херсона. Она выбита из Херсона Силами обороны Украины. Выбита с тяжелыми боями, с потерями, методичным прогрызанием обороны противника, работой по переправам, тяжелым и кровавым военным трудом", - написал он.

При этом Арестович отметил, что некоторое время будут продолжаться бои на правом берегу Днепра.

После этого, по его словам, еще будет непростой период стабилизационных мероприятий.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что командование РФ решило отвести оккупационные войска с Херсона на левый берег Днепра.

До этого россияне подорвали все мосты на правом берегу Херсонской области.

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