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Россияне выбиты из Херсона. Арестович спрогнозировал дальнейшие события

Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

После того как россияне окончательно покинут Херсон, бои будут продолжаться на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Офиса президента Алексея Арестовича в Facebook.

"Давайте правильно: российская армия не уходит из Херсона. Она выбита из Херсона Силами обороны Украины. Выбита с тяжелыми боями, с потерями, методичным прогрызанием обороны противника, работой по переправам, тяжелым и кровавым военным трудом", - написал он.

При этом Арестович отметил, что некоторое время будут продолжаться бои на правом берегу Днепра.

После этого, по его словам, еще будет непростой период стабилизационных мероприятий.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что командование РФ решило отвести оккупационные войска с Херсона на левый берег Днепра.

До этого россияне подорвали все мосты на правом берегу Херсонской области.

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ХерсонАлексей АрестовичВойна России против Украины