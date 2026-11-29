Нагадаємо, у ніч проти 29 листопада Росія запустила по Україні 140 безпілотників. Українська протиповітряна оборона збила або подавила 101 дрон, проте влучання зафіксували на 27 локаціях.

Одним із міст, що опинилися під ударом, стала Одеса. Там російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок, унаслідок чого загинула жінка.

Крім того, російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок удару загинула жінка, ще двоє людей дістали поранення. Серед постраждалих - 14-річна дівчинка, яку рятувальники дістали з-під завалів.