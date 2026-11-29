Напомним, в ночь на 29 ноябряРоссия запустила по Украине 140 беспилотников. Украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 101 дрон, однако попадание зафиксировали на 27 локациях.

Одним из оказавшихся под ударом городов стала Одесса. Там российский беспилотник попал в многоэтажный дом, в результате чего погибла женщина.

Кроме того, российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате удара погибла женщина, еще два человека получили ранения. Среди пострадавших – 14-летняя девочка, которую спасатели достали из-под завалов.