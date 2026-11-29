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У ніч на 29 листопада Росія атакувала Україну ударними дронами з чотирьох напрямків, більшість із них - реактивні. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночіворог атакував 140 ударними безпілотниками типу Shahed (93 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим - Гвардійське. За попередніми даними, станом на 07:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий безпілотник (55 із них - реактивні). Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.