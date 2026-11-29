РФ вночі атакувала Україну дронами, більшість із них - реактивні: як відпрацювала ППО
У ніч на 29 листопада Росія атакувала Україну ударними дронами з чотирьох напрямків, більшість із них - реактивні. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Цієї ночіворог атакував 140 ударними безпілотниками типу Shahed (93 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, - РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим - Гвардійське.
За попередніми даними, станом на 07:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий безпілотник (55 із них - реактивні).
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.
Нагадаємо, у ніч проти 29 листопада російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок.
Також Росія атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок ударів загинула жінка, ще двоє людей дістали поранення, серед них - 14-річна дівчинка.
Вранці росіяни атакували Харків ударними дронами. Внаслідок влучання загорівся автомобіль на парковці, також зафіксовано пошкодження вікон у житлових будинках.