Одеса опинилась під атакою РФ: пролунали вибухи, пошкоджено будинок
02:45 29.11.2026 Нд
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Фото: працівники ДСНС на виклику (ДСНС України)
У ніч проти 29 листопада російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови МВА в telegram Сергія Лисака.
"Ворог атакував Одесу. Пошкоджений житловий будинок. Деталі зʼясовуємо", - написав Лисак.
Повітряні сили ЗСУ почали попереджати про рух російських безпілотників у напрямку Одеси після першої години ночі.
О 02:30 військові повідомили про загрозу з боку реактивного безпілотника.
"Реактивний БпЛА на Одещину з моря, курс на Овідіополь/Білгород-Дністровський", - йшлося в повідомленні Повітряних сил у Telegram.
Крім того, військові ПС попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Брянська.