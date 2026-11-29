Російські війська вночі атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок ударів загинула жінка, ще двоє людей дістали поранення, серед них – 14-річна дівчинка.

Про це повідомляє повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи мера Запоріжжя Івана Федорова та голови ОВА Михайла Семікіна.

Повітряні сили ЗСУ близько четвертої години ранку попереджали про загрозу застосування керованих авіабомб по Запоріжжю.

Внаслідок російської атаки було зруйновано приватні будинки, пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та нежитлові споруди.

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, 26 листопада російські війська атакували Запоріжжя. Під удар потрапив об'єкт інфраструктури, у виробничій будівлі спалахнула пожежа.

Перед цим, 24 листопада, росіяни атакували Запоріжжя, зруйнувавши приватний будинок і частину п'ятиповерхівки. Згодом кількість поранених зросла до 40, двоє людей загинули, серед травмованих - четверо дітей.

Втім одна з наймасштабніших атак сталася 13 листопада, коли росіяни вдарили по житловому будинку в Космічному районі. Тоді кількість поранених сягнула 50, серед них восьмеро дітей, а під час пошукових робіт загинув рятувальник.