Росіяни вербували дітей для збору даних через мобільну гру, - Резніков

Спецслужби Російської Федерації вербували дітей для збору даних про стратегічні об’єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Миністра оборони Олексія Резнікова.

"Росія намагалася використати українських дітей, аби ті через мобільну гру несвідомо надавали інформацію про розташування стратегічно важливих об’єктів", - написав він.

За його даними, окупанти для вербування дітей використовували мобільну гру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія почала вербувати африканських студентів до армії або ПВК "Вагнера", для участі у війні проти України.

Також повідомлялося, що окупанти завербували у ПВК "Вагнер" 23 тисячі російських ув'язнених.

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