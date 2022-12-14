Використовують як м'ясо. Окупанти завербували до ПВК "Вагнер" 23 тисячі в'язнів, - ЦНС

Російські окупанти в Україні кидають на штурм практично на смерть десятки тисяч своїх найманців приватної військової компанії "Вагнера", завербованих у в'язницях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

"Загалом окупанти завербували 23 тис. ув'язнених, яких використовують при штурмі як м'ясо. Причиною є те, що їх смерть не резонує в російського суспільства й тому дозволяє росіянам не думати про втрати", - йдеться у публікації.

Зазначається, що противник фактично "обмінює життя дешевих бійців на життя українців".

Інтервенти формують з ув'язнених штурмові загони, при штурмі використовують аеророзвідку, завдяки якій командири груп спостерігають за діями своїх підлеглих.

У ЦНС звертають увагу, що при цьому такі втрати не деморалізують ПВК "Вагнер", оскільки кваліфікований особовий склад та керівництво у штурмах не бере участі.

Паралельно з цим на українські партизани та підпільники продовжують надавати Силам оборони України дані щодо розміщення "вагнерівців" на тимчасово окупованих територіях, що дозволяє ЗСУ завдавати ударів по ворожих пунктах управління.