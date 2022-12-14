Використовують як м'ясо. Окупанти завербували до ПВК "Вагнер" 23 тисячі в'язнів, - ЦНС
Російські окупанти в Україні кидають на штурм практично на смерть десятки тисяч своїх найманців приватної військової компанії "Вагнера", завербованих у в'язницях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.
"Загалом окупанти завербували 23 тис. ув'язнених, яких використовують при штурмі як м'ясо. Причиною є те, що їх смерть не резонує в російського суспільства й тому дозволяє росіянам не думати про втрати", - йдеться у публікації.
Зазначається, що противник фактично "обмінює життя дешевих бійців на життя українців".
Інтервенти формують з ув'язнених штурмові загони, при штурмі використовують аеророзвідку, завдяки якій командири груп спостерігають за діями своїх підлеглих.
У ЦНС звертають увагу, що при цьому такі втрати не деморалізують ПВК "Вагнер", оскільки кваліфікований особовий склад та керівництво у штурмах не бере участі.
Паралельно з цим на українські партизани та підпільники продовжують надавати Силам оборони України дані щодо розміщення "вагнерівців" на тимчасово окупованих територіях, що дозволяє ЗСУ завдавати ударів по ворожих пунктах управління.
Раніше повідомлялося, що російська ПВК "Вагнера" вербує українських в'язнів на окупованих територіях та агітує їх воювати.
Нагадаємо, що, за словами спікера Східного угруповання військ ЗСУ, зміна тактики російських військових - поділ на окремі штурмові групи, а інші в цей час прикриваються вогнем - ускладнює завдання українських захисників, але вони все одно не можуть прорвати оборону ЗСУ на Донбасі.
Також ми писали про те, що 11 грудня ЗСУ завдали удару по штабу найманців ПВК "Вагнер" в окупованій Кадіївці Луганської області.
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