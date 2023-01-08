Россияне вербовали детей для сбора данных через мобильную игру, - Резников

Спецслужбы русской Федерации вербовали детей для сбора данных о стратегических объектах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министра обороны Алексея Резникова.

"Россия пыталась использовать украинских детей, чтобы те из-за мобильной игры бессознательно предоставляли информацию о расположении стратегически важных объектов", - написал он.

По его данным, оккупанты для вербовки детей использовали мобильную игру.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия начала вербовать африканских студентов в армию или ППК "Вагнера" для участия в войне против Украины.

Также сообщалось, что кафиры завербовали в ППК "Вагнер" 23 тысячи российских заключенных.

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