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Росія вербує африканських студентів? В МЗС попередили Африку про наслідки

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Середа 30 листопада 2022 15:28
Росія вербує африканських студентів? В МЗС попередили Африку про наслідки Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Згідно з даними ЗМІ, Росія почала вербувати африканських студентів до армії або ж ПВК "Вагнера". Африці варто поставити Кремль на місце.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт речника МЗС України Олега Ніколенка.

Росія вербує студентів з Африки?

Згідно з даними журналістів, які спілкувались з африканськими студентами в Росії, останніх закликали вступити до ПВК "Вагнера" або ж армії, щоб взяти участь у війні проти України.

За словами студентів з ними спілкувались чиновники, які намагалися їх переконати у тому, що їм варто з'їздити недовго повоювати в Україні, аби заробити грошей, після чого вони нібито зможуть повернутися до Росії та продовжити навчання.

"Вони кілька разів нагадували нам, що деякі африканці вже воюють в Україні та заробляють добрі гроші", - передає видання слова студентів.

Водночас у разі відмови студентам погрожують підвищенням оплати за навчання чи позбавленням стипендій.

Бомба уповільненої дії

"ЗМІ повідомляють, що Росія вербує найманців в Африці для участі у бойових діях в Україні. Ті, хто не загине на полі бою, можуть повернутися додому і вчинити ще більше насильства. Росія створює бомбу уповільненої дії проти африканських народів. Настав час для всіх африканських країн сказати Москві, що війна повинна припинитися", - пише Ніколенко.

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