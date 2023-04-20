Росіяни ведуть обстріл Очакова Миколаївської області з РСЗВ

"Знову обстріли міста, з певною періодичністю, попередньо з РСЗВ зі сторони Кінбурнської коси. Пошкодження та потерпілих встановлюємо", - написав він.

Шайхет закликав мешканців перебувати в укриттях.

Нагадаємо, сьогодні окупанти вже обстрілювали житлові квартали Очакова з артилерії.

Окрім того, вчора під Снігурівкою пролунали вибухи, а біля одного з населених пунктів громади виявили вирву.

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