Россияне ведут обстрел Очакова Николаевской области из РСЗО

"Снова обстрелы города, с определенной периодичностью, предварительно с РСЗО со стороны Кинбурнской косы. Повреждение и пострадавших устанавливаем", - написал он.

Шайхет призвал жителей находиться в укрытиях.

Напомним, сегодня оккупанты уже обстреливали жилые кварталы Очакова из артиллерии.

Кроме того, вчера под Снигиревкой раздались взрывы, а возле одного из населенных пунктов общины обнаружили воронку.

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