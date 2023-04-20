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Россияне ведут обстрел Очакова Николаевской области из РСЗО

Иллюстративное фото: россияне ведут обстрел Очакова Николаевской области из РСЗО (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные ведут обстрел Очакова в Николаевской области с помощью реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции области Сергея Шайхета.

"Снова обстрелы города, с определенной периодичностью, предварительно с РСЗО со стороны Кинбурнской косы. Повреждение и пострадавших устанавливаем", - написал он.

Шайхет призвал жителей находиться в укрытиях.

Напомним, сегодня оккупанты уже обстреливали жилые кварталы Очакова из артиллерии.

Кроме того, вчера под Снигиревкой раздались взрывы, а возле одного из населенных пунктов общины обнаружили воронку.

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