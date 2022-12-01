Росіяни ведуть наступ на Донбасі, а ЗСУ атакували позиції трьох ворожих ЗРК, - Генштаб

За добу противник завдав ракетного удару по позиціях наших військ на території Харківської області. Здійснив 16 авіаційних ударів, зокрема по населеному пункту Білогір’я Запорізької області, обстріляв з реактивних систем залпового вогню місто Херсон. Зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Костобобрів і Грем’яч Чернігівської області та Гаврилова Слобода, Середина Буда, Пустогород, Бачівськ, Вільна Слобода, Будки, Білопілля та Краснопілля у Сумській області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів ворожої артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Красне, Зелене, Слобожанське, Огірцеве, Бочкове, Мала Вовча, Бударки, Дворічна та Западне Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обороняється. Обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Табаївка, Крохмальне і Берестове Харківської області; Стельмахівка, М’ясожарівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Торське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневого ураження з танків та артилерії зазнали обʼєкти в районах Серебрянки, Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Залізного та Нью-Йорка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник продовжує спроби покращити тактичне положення. Ворожого вогневого впливу з танків та артилерії різних типів зазнали обʼєкти в районах Авдіївки, Первомайського, Водяного, Веселого, Красногорівки та Мар’їнки у Донецькій області.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборонні дії. Зафіксовано обстріли окупантами районів населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Богоявленка, Парасковіївка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар та Павлівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог також обороняється. Здійснив артилерійські обстріли по районах Нікополя, Кам’янського, Новоандріївки, Залізничного, Гуляйполя, Дорожнянки та Білогір’я Запорізької області та Іллінки у Дніпропетровській області.

На Херсонському напрямку ворог веде оборону раніше зайнятих рубежів. Обстрілів зазнали, зокрема, Качкарівка, Республіканець, Матросівка, Токарівка та Антонівка Херсонської області. Не припиняє ворог тероризувати з артилерії і жителів міста Херсон.

За наявною інформацією, російські окупаційні війська відводять окремі підрозділи та готують до евакуації персонал окупаційних адміністрацій населених пунктів тимчасово зайнятої території Запорізької області. Так, з населеного пункту Михайлівка, виїхали підрозділи, що базувалися у місцевому відділку поліції та одному з навчальних закладів. В населених пунктах Пологи та Інженерне окупанти виїжджають з будинків, де вони були розквартировані, вивозять викрадене майно. У населеному пункті Бурчак окупаційна влада проводить перепис для так званої добровільної евакуації населення.

Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони місць зосередження живої сили противника за попередні дні. В населених пунктах Мирне, Токмак, Інженерне, Пологи, Ясне та Кінські Роздори Запорізької області втрати противника склали понад 230 осіб пораненими, знищено понад 15 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.

Авіація сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.