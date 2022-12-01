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У Луганській області окупанти щодня відловлюють до 50 дезертирів, - Громов

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Луганськ, Четвер 01 грудня 2022 12:17
У Луганській області окупанти щодня відловлюють до 50 дезертирів, - Громов Фото: у Росії фіксують збільшення потоку дезертирів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни фіксують збільшення потоку дезертирів, які втікають з позицій у Луганській області. Щодня відловлюють до 50 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

За його словами, російські дезертири після втечі намагаються самостійно перетнути кордон і повернутися до Росії.

"Російськими спецслужбами констатується збільшення потоку дезертирів з окупаційних військ, які після самовільного залишення позицій на тимчасово окупованій території Луганської області намагаються перетнути кордон та відбути до Росії. За наявними даними, щоденно затримуються до 50 військовослужбовців зазначеної категорії", - заявив Громов.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російське керівництво готується до чергової хвилі мобілізації, яку оголосять на початку наступного року.

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