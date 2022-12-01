Россияне ведут наступление на Донбассе, а ВСУ атаковали позиции трех вражеских ЗРК, - Генштаб

За сутки противник нанес ракетный удар по позициям наших войск на территории Харьковской области. Совершил 16 авиационных ударов, в том числе по населенному пункту Белогорья Запорожской области, обстрелял из реактивных систем залпового огня город Херсон. Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Костобобров и Гремяч Черниговской области и Гаврилова Слобода, Середина Буда, Пустогород, Бачевск, Свободная Слобода, Будки, Белополье и Краснополье в Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы вражеской артиллерии разных типов подверглись районам населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Зеленое, Слобожанское, Огурцово, Бочково, Малая Волчья, Бударки, Двухлетняя и Западное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. Обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населённых пунктов Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка и Площадка Луганской области и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Огневые поражения из танков и артиллерии получили объекты в районах Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Железного и Нью-Йорка Донецкой области.

В Авдеевском направлении противник продолжает попытки улучшить тактическое положение. Вражеское огневое влияние из танков и артиллерии различных типов испытали объекты в районах Авдеевки, Первомайского, Водяного, Веселого, Красногоровки и Марьинки в Донецкой области.

В Новопавловском направлении враг ведет оборонительные действия. Зафиксированы обстрелы оккупантами районов населенных пунктов Времовка, Великая Новоселка, Богоявленка, Парасковеевка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Павловка Донецкой области.

В Запорожском направлении враг также обороняется. Совершил артиллерийские обстрелы по районам Никополя, Каменского, Новоандреевки, Железнодорожного, Гуляйполя, Дорожнянки и Белогорья Запорожской области и Ильинки в Днепропетровской области.

В Херсонском направлении враг ведет оборону ранее занятых рубежей. Обстрелы подверглись, в частности, Качкаровка, Республиканец, Матросовка, Токаревка и Антоновка Херсонской области. Не перестает враг терроризировать с артиллерии и жителей Херсона.

По имеющейся информации, российские оккупационные войска отводят отдельные подразделения и готовят для эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов временно занятой территории Запорожской области. Так, из населенного пункта Михайловка выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений. В населенных пунктах Пологи и Инженерное оккупанты выезжают из домов, где они были расквартированы, вывозят похищенное имущество. В населенном пункте Бурчак оккупационные власти проводят перепись для так называемой добровольной эвакуации населения.

Подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны мест сосредоточения живой силы противника за предыдущие дни. В населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры Запорожской области потери противника составили более 230 человек ранеными, уничтожено более 15 единиц военной техники разных типов и боеприпасов. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется.

Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.