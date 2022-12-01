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Як Білорусь підтримуватиме РФ у війні та чи є загроза наступу: відповідь Генштабу

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Київ, Четвер 01 грудня 2022 12:16
Як Білорусь підтримуватиме РФ у війні та чи є загроза наступу: відповідь Генштабу Фото: ознак повторного наступу з боку Білорусі в Генштабі поки не бачать (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Білорусь продовжуватиме брати участь у російській війні проти України, надаючи агресору свої території та засоби. Однак ознак наступу на північні території з білоруської сторони наразі не спостерігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"На території Республіки Білорусь ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС РБ продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. З метою підтримання військ у готовності до застосування в чергове було продовжено термін перевірки бойової готовності сил Білорусі до 5 грудня", - розповів Громов.

За його словами, зараз на полігонах Білорусі триває підготовка підрозділів 1-ї танкової армії підрозділів Західного округу ЗС РФ.

"Надалі Білорусь продовжить брати участь в російській агресії проти нашої держави. Насамперед надаючи РФ свою територію та повітряний простір, а також запаси боєприпасів та матеріально-технічних засобів", - зазначив Громов.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці розповіли, що стане своєрідним "маркером" повторного російського вторгнення в Україну з боку Білорусі.

Додамо, як розповів РБК-Україна директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь росіяни наразі не мають достатньої кількості особового складу та військової техніки для формування угруповання для наступу на Україну з боку Білорусі.

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