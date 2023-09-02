Росіяни вдруге за ніч скаржаться на нібито атаку дронів по Кримському мосту

В Російській Федерації вдруге за ніч заявили про нібито спробу атаки Кримського мосту. Кажуть, про морські безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
У Міністерстві оборони Росії заявили, що близько 02:10 нібито була здійснена спроба удару по Кримському мосту напівзанурювальним безекіпажним катером. Також, незабаром з'явилось повідомлення й про третій морський дрон.
Варто зазначити, що рух автомобільного транспорту Кримським мостом перекрито з опівночі й досі не відновлено.
Про перше так зване відбиття нібито атаки на Кримський міст російське міноборони повідомило о 23:15.
Атаки на Кримський міст
У жовтні 2022 року потужні вибухи на Кримському мосту спричинили значні руйнування. Голова СБУ Василь Малюк підтвердив, що це була спецоперація його відомства.
Також, у липні було зруйновано два прольоти мосту. Малюк зазначив, що атака була здійснена за допомогою морських дронів Sea Baby.
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