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Россияне второй раз за ночь жалуются на якобы атаку дронов по Крымскому мосту

Фото: в РФ заявили о якобы отражении атаки на Крымский мост второй раз за ночь (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Российской Федерации второй раз за ночь заявили о якобы попытке атаки Крымского моста. Говорят, о морских беспилотниках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

В Министерстве обороны России заявили, что около 02:10 якобы была предпринята попытка удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Также, вскоре появилось сообщение и о третьем морском дроне.

Следует отметить, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту перекрыто с полуночи и до сих пор не восстановлено.

О первом так называемом отражении якобы атаки на Крымский мост российское минобороны сообщило в 23:15.

Атаки на Крымский мост

В октябре 2022 года мощные взрывы на Крымском мосту повлекли за собой значительные разрушения. Глава СБУ Василий Малюк подтвердил, что это была спецоперация его ведомства.

Также в июле были разрушены два пролета моста. Малыш отметил, что атака была осуществлена с помощью морских дронов Sea Baby.

 

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атака дроновКрымский мост