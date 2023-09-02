ua en ru
Сб, 02 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У РФ заявили про нібито відбиття атаки на Кримський міст

Субота 02 вересня 2023 00:58
UA EN RU
У РФ заявили про нібито відбиття атаки на Кримський міст Фото: у РФ заявили про нібито відбиття атаки на Кримський міст (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

У Росії заявили про нібито відбиття атаки на Кримський міст із застосуванням напівзануреного морського безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Близько 23.15 зроблено спробу удару по Кримському мосту напівзануреним безекіпажним катером. Морський безпілотник вчасно виявлено та знищено в акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Незважаючи на повідомлення про відбиття атаки безпілотником, Оперативний штаб повідомив, що рух автомобільного транспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

Атаки на Кримський міст

Нагадаємо, що Кримський міст, який росіяни збудували незаконно, атакували вже двічі.

У жовтні 2022 року на ньому пролунали потужні вибухи, що спричинили значні руйнування. Голова СБУ Василь Малюк підтвердив, що це була спецоперація його спецслужби.

У липні відбулася ще одна атака на Кримський міст. Тоді було зруйновано два прольоти. Малюк також підтвердив причетність СБУ до цієї атаки. Він зазначив, що її організували за допомогою морських дронів Sea Baby.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрони Крымский мост Вторгнення Росії до України
NEWS
Тарифи, пенсії, скорочення виплат та святкові дати: що зміниться з 1 вересня
Тарифи, пенсії, скорочення виплат та святкові дати: що зміниться з 1 вересня
DAILY
Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони