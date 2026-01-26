Росіяни вдруге за ніч атакували Запоріжжя: у місті пошкоджені приватні будинки (фото)

Обстріл Запоріжжя та області

Нагадаємо, що перша атака на Запоріжжя цієї ночі сталася приблизно о 01:00. На місці ворожого удару було зафіксовано пожежу, але, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Крім того, ворог цієї ночі завдав удару по Вольнянську Запорізької області. В результаті ворожого обстрілу виникла пожежа і були пошкоджені житлові будинки.

Відзначимо, що росіяни регулярно атакують Запорізьку область і обласний центр, застосовуючи для своїх атак дрони, авіабомби і ракети. Зокрема, в ніч на 21 січня ворог обстріляв Запоріжжя, через що були пошкоджені приватні будинки і господарські будівлі.