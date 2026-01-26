Россияне второй раз за ночь атаковали Запорожье: в городе повреждены частные дома (фото)

В ночь на 26 января россияне дважды нанесли удары по Запорожью. После второй атаки в городе снова произошел пожар, а также известно о поврежденных домах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Враг второй раз за ночь атаковал Запорожье. Нанес четыре удара. Повреждены частные дома. В одном из домов произошло возгорание. Спасатели огонь уже укротили", - говорится в сообщении.
Иван Федоров добавил, что по предварительным данным, люди не пострадали.
Напомним, что первая атака на Запорожье этой ночью произошла примерно в 01:00. На месте вражеского удара был зафиксирован пожар, но, к счастью, обошлось без пострадавших.
Кроме того, враг этой ночью нанес удар по Вольнянску Запорожской области. В результате вражеского обстрела возник пожар и были повреждены жилые дома.
Отметим, что россияне регулярно атакуют Запорожскую область и областной центр, применяя для своих атак дроны, авиабомбы и ракеты. В частности, в ночь на 21 января враг обстрелял Запорожье, из-за чего были повреждены частные дома и хозяйственные постройки.