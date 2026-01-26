Россияне второй раз за ночь атаковали Запорожье: в городе повреждены частные дома (фото)

Обстрел Запорожья и области

Напомним, что первая атака на Запорожье этой ночью произошла примерно в 01:00. На месте вражеского удара был зафиксирован пожар, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, враг этой ночью нанес удар по Вольнянску Запорожской области. В результате вражеского обстрела возник пожар и были повреждены жилые дома.

Отметим, что россияне регулярно атакуют Запорожскую область и областной центр, применяя для своих атак дроны, авиабомбы и ракеты. В частности, в ночь на 21 января враг обстрелял Запорожье, из-за чего были повреждены частные дома и хозяйственные постройки.