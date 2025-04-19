Росіяни вдруге за день вдарили авіабомбами по Костянтинівці, є загиблі (фото)

Російська армія вдруге за день атакувала Костянтинівку в Донецькій області, скинувши авіабомби на місто. Внаслідок удару загинули люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Костянтинівської МВА Сергія Горбунова.

"ДСНС та парамедики проводять огляд місця події та рятувальні заходи з деблокування постраждалих, які ускладнені через черговий приліт FPV дрону", - додав він.

Унаслідок обстрілів загинули дві людини, ще одну особу поранено. Пошкоджено

За, його словами, близько 17 години ворожа авіація вдарила чотирма ФАБ-250 з модулем УМПК.

"Росіяни вдруге за день вдарили ФАБами по Костянтинівці, є загиблі", - заявив Горбунов.

Удари по Костянтинівці

Зауважимо, що раніше сьогодні російські війська здійснили 10 авіаударів по Костянтинівці, пошкодивши важливі інфраструктурні об’єкти, зокрема електромережу ДТЕК. Тоді внаслідок атаки було поранено одну людину.

Детальніше про російський удар та його наслідки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що російські війська майже не припиняють обстрілів населених пунктів Донецької області. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти атакують з різного виду зброї, руйнуючи домівки жителів та забираючи людські життя.

Зокрема, 13 березня, росіяни завдали ударів по Костянтинівці та Покровську. Від того удару поранень зазнали 8 людей, серед них був і підліток.

По Костянтинівці того дня російські окупанти вдарили реактивною системою залпового вогню (РСЗВ) "Смерч", в результаті чого було травмовано двоє людей.

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