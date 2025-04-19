Росія завдала 10 авіаударів по Костянтинівці: пошкоджено електромережу ДТЕК, є поранені

Російські війська здійснили 10 авіаударів по Костянтинівці, пошкодивши важливі інфраструктурні об’єкти, зокрема електромережу ДТЕК. Внаслідок атаки поранено одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Костянтинівської МВА Сергія Горбунова.

Сьогодні вранці російські війська завдали чергового обстрілу по Костянтинівській громаді на Донеччині. Під ворожий вогонь потрапило саме місто Костянтинівка та його околиці.

Фото: РФ завдала авіаудару по Констянтинівці (Сергій Горбунов)

За попередніми даними, три авіаудари влучили за межами міста, ще сім - безпосередньо по території Костянтинівки.

Унаслідок атак пошкоджено складські та адміністративні будівлі підприємств, автозаправну станцію, господарські споруди, а також лінію електропередач ДТЕК.

Під час обстрілу було поранено одного цивільного. Йому оперативно надали домедичну допомогу парамедики поліції на місці.

Фото: РФ завдала авіаудару по Констянтинівці (Сергій Горбунов

Окрім того, російські війська відкрили вогонь з артилерії по приватному сектору.

За попередньою інформацією, жертв серед мирного населення не виявлено.