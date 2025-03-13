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Росіяни атакували Костянтинівку і Покровськ: вісім людей поранені, в тому числі дитина

Четвер 13 березня 2025 18:54
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Росіяни атакували Костянтинівку і Покровськ: вісім людей поранені, в тому числі дитина Фото: наслідки обстрілів у Донецькій області (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Ірина Гайдук

Російській війська 13 березня завдали ударів по Костянтинівці і Покровську в Донецькій області. Поранень зазнали 8 людей, серед них - підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Донецької обласної прокуратури.

За повідомленням прокуратури, по Костянтинівці російські окупанти вдарили реактивною системою залпового вогню (РСЗВ) "Смерч".

"В одному з домоволодінь поранено 46-річного містянина та його дружину 49 років. Вони дістали мінно-вибухові травми, контузії й садна рук", - зазначили в прокуратурі.

Також російські війська атакували Покровськ, поціливши по оселях мирних мешканців.

"Внаслідок руйнування будинку зазнали тілесних ушкоджень чоловік 40 років та 41-річна жінка. Крім того, травмовано їх 15-річного сина. У них мінно-вибухові травми, осколкові поранення та контузії", - йдеться в повідомленні.

Пізніше росіяни завдали ще одного удару по Покровську. Під час цієї атаки троє людей опинились в лікарні.

"Це 50-річна містянка та чоловіки 46 і 51 років, які в момент обстрілу перебували в торгівельному закладі. Вони дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення", - говорять в прокуратурі.

Наразі тип зброї, застосованої у Покровську, встановлюється.

За процесуального керівництва Костянтинівської та Покровської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Атаки РФ на Донецьку область

Нагадаємо, вчора, 12 березня, російські війська завдали понад 10 авіаударів по Костянтинівці й Дружківці в Донецькій області. Загинули дві людини, багато жителів отримали поранення, в тому числі діти.

Також російські загарбники ввечері 8 березня обстріляли місто Дружківка. Внаслідок ударів 7 людей дістали поранення, пошкодження зазнали 7 багатоповерхівок.

А наприкінці січня росіяни скинули на місто Костянтинівка сім бомб "ФАБ-250". Внаслідок атаки загинуло щонайменше двоє людей, ще троє зазнали поранень. Серед загиблих - чоловіки віком 62 та 72 роки. Поранено трьох жінок віком 56, 61 і 71 рік, найстаршу постраждалу евакуювали до лікарні у тяжкому стані.

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Покровськ Константиновка
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