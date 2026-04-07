Росіяни вдруге за день поцілили в рейсовий автобус на Нікопольщині, є поранені

Нагадаємо, Нікопольщина постійно потерпає від російських обстрілів через близькість до тимчасово окупованого Енергодара.

Сьогодні, 7 квітня, росіяни вже завдавали удару по автобусу в Нікополі у час пік – тоді були загиблі та багато поранених. Це вже другий обстріл цивільного транспорту в регіоні за день.

Учора, 6 квітня, ворог атакував Нікополь: семеро людей поранено, серед них - півторарічна дитина.

Днем раніше, 5 квітня, росіяни запустили ІПСО, поширюючи листівки з погрозами про "наступ" та закликами готуватися до окупації - Центр протидії дезінформації назвав це ворожою провокацією.

А 4 квітня окупанти вдарили по ринку в Нікополі: є загиблі та понад 20 поранених.