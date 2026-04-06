Нікополь знову під ударом: семеро людей поранено, серед них - півторарічна дитина (фото)

15:30 06.04.2026 Пн
Нікополь пережив два удари за один день
aimg Олена Чупровська
Фото: Нікополь атакували двічі: FPV-дрони та артилерія обстріляли місто (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ворог двічі вдарив по Нікополю - спочатку FPV-дронами, потім з артилерії. Загалом постраждали семеро мешканців міста, зокрема 1,5-річна дівчинка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу у Telegram.

Читайте також: Момент прильоту в багатоповерхівку в Харкові потрапив на відео

Внаслідок двох атак у місті є поранені та пошкоджені будівлі.

Удар дронами: постраждали четверо жінок

Від FPV-дронів постраждали четверо жінок. Двох госпіталізували:

  • 62-річна - у важкому стані;
  • 33-річна - у стані середньої тяжкості.

Жінки 39 і 49 років лікуватимуться амбулаторно.

Нікополь знову під ударом: семеро людей поранено, серед них - півторарічна дитина (фото)Фото: наслідки атаки на Нікополь 6 квітня (t.me/dnipropetrovskaODA)

Через удар у місті пошкоджені багатоповерхівка та аптека. Також згоріла автівка.

Артилерійський обстріл: постраждала дитина

Пізніше місто обстріляли з артилерії. Серед поранених - дівчинка віком лише півтора року. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості та перевезли до медзакладу в Дніпрі.

Двоє чоловіків - 66 і 72 роки - отримали поранення і лікуватимуться амбулаторно.

Від обстрілу пошкоджені кілька приватних будинків і багатоквартирних будівель.

Як повідомляло РБК-Україна, напередодні - 4 квітня - росіяни вдарили FPV-дронами по ринку в Нікополі. Загинули п'ятеро людей, ще 22 отримали поранення.

Тим часом, паралельно з фізичними атаками ворог веде й інформаційну війну проти міста. Зокрема, росіяни розповсюджують у Нікополі листівки із закликами готуватися до окупації та погрозами про "форсування Дніпра".

Місцева влада назвала це фейком, спрямованим на залякування мешканців.

Терор без упину: чому РФ щодня атакує Харків та чи змінює тактику обстрілів
Терор без упину: чому РФ щодня атакує Харків та чи змінює тактику обстрілів
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатов спеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла