Нікополь знову під ударом: семеро людей поранено, серед них - півторарічна дитина (фото)
Ворог двічі вдарив по Нікополю - спочатку FPV-дронами, потім з артилерії. Загалом постраждали семеро мешканців міста, зокрема 1,5-річна дівчинка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу у Telegram.
Внаслідок двох атак у місті є поранені та пошкоджені будівлі.
Удар дронами: постраждали четверо жінок
Від FPV-дронів постраждали четверо жінок. Двох госпіталізували:
- 62-річна - у важкому стані;
- 33-річна - у стані середньої тяжкості.
Жінки 39 і 49 років лікуватимуться амбулаторно.
Фото: наслідки атаки на Нікополь 6 квітня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Через удар у місті пошкоджені багатоповерхівка та аптека. Також згоріла автівка.
Артилерійський обстріл: постраждала дитина
Пізніше місто обстріляли з артилерії. Серед поранених - дівчинка віком лише півтора року. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості та перевезли до медзакладу в Дніпрі.
Двоє чоловіків - 66 і 72 роки - отримали поранення і лікуватимуться амбулаторно.
Від обстрілу пошкоджені кілька приватних будинків і багатоквартирних будівель.
Як повідомляло РБК-Україна, напередодні - 4 квітня - росіяни вдарили FPV-дронами по ринку в Нікополі. Загинули п'ятеро людей, ще 22 отримали поранення.
Тим часом, паралельно з фізичними атаками ворог веде й інформаційну війну проти міста. Зокрема, росіяни розповсюджують у Нікополі листівки із закликами готуватися до окупації та погрозами про "форсування Дніпра".
Місцева влада назвала це фейком, спрямованим на залякування мешканців.