Нікополь знову під ударом: семеро людей поранено, серед них - півторарічна дитина (фото)

Ворог двічі вдарив по Нікополю - спочатку FPV-дронами, потім з артилерії. Загалом постраждали семеро мешканців міста, зокрема 1,5-річна дівчинка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу у Telegram .

Внаслідок двох атак у місті є поранені та пошкоджені будівлі.

Удар дронами: постраждали четверо жінок

Від FPV-дронів постраждали четверо жінок. Двох госпіталізували:

62-річна - у важкому стані;

33-річна - у стані середньої тяжкості.

Жінки 39 і 49 років лікуватимуться амбулаторно.

Через удар у місті пошкоджені багатоповерхівка та аптека. Також згоріла автівка.

Артилерійський обстріл: постраждала дитина

Пізніше місто обстріляли з артилерії. Серед поранених - дівчинка віком лише півтора року. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості та перевезли до медзакладу в Дніпрі.

Двоє чоловіків - 66 і 72 роки - отримали поранення і лікуватимуться амбулаторно.

Від обстрілу пошкоджені кілька приватних будинків і багатоквартирних будівель.