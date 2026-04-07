Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россияне второй раз за день попали в рейсовый автобус на Никопольщине, есть раненые

15:58 07.04.2026 Вт
2 мин
Поврежден микроавтобус, который обслуживает междугородний маршрут
aimg Екатерина Коваль
Иллюстративное фото: последствия обстрела Никополя (Getty Images)

Российские оккупанты второй раз за день атаковали рейсовый автобус на Никопольщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

Что произошло

В Червоногригорьевской громаде враг попал в микроавтобус, который обслуживает междугородний маршрут. В результате атаки транспортное средство получило повреждения.

Пострадавшие

Ранения получили пять человек - женщина и четверо мужчин. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Это уже второй обстрел рейсового автобуса в регионе за сегодня.

Напомним, Никопольщина постоянно страдает от российских обстрелов из-за близости к временно оккупированному Энергодару.

Сегодня, 7 апреля, россияне уже наносили удар по автобусу в Никополе в час пик - тогда были погибшие и много раненых. Это уже второй обстрел гражданского транспорта в регионе за день.

Вчера, 6 апреля, враг атаковал Никополь: семь человек ранены, среди них - полуторагодовалый ребенок.

Днем ранее, 5 апреля, россияне запустили ИПСО, распространяя листовки с угрозами о "наступлении" и призывами готовиться к оккупации - Центр противодействия дезинформации назвал это вражеской провокацией.

А 4 апреля оккупанты ударили по рынку в Никополе: есть погибшие и более 20 раненых.

