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Росіяни вдруге за день атакували Харків: що відомо

Фото: росіяни вдруге за день атакували Харків (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ввечері 28 грудня у Харкові повідомили про вибухи. Окупанти обстрілюють місто, ймовірно, дронами-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.

"Вдруге за день Харків під ударом, ймовірно, "Шахедом", - написав Терехов.

Також він зазначив, що під прицілом один із об'єктів інфраструктури.

Мер закликає харків'ян перебувати в укриттях і дотримуватися запобіжних заходів.

Оновлено 23:20

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram, що росіяни завдали щонайменше три удари.

Нагадаємо, вранці середи, 28 грудня, у Харкові повідомили про вибухи. У результаті обстрілу поранення отримала одна людина.

Окрім того, у середу, 28 грудня, увечері росіяни розпочали чергову масовану атаку на Україну за допомогою іранських дронів-камікадзе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Обстрілдронихарков