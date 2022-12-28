Росіяни вдруге за день атакували Харків: що відомо

Ввечері 28 грудня у Харкові повідомили про вибухи. Окупанти обстрілюють місто, ймовірно, дронами-камікадзе Shahed-136.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.
"Вдруге за день Харків під ударом, ймовірно, "Шахедом", - написав Терехов.
Також він зазначив, що під прицілом один із об'єктів інфраструктури.
Мер закликає харків'ян перебувати в укриттях і дотримуватися запобіжних заходів.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram, що росіяни завдали щонайменше три удари.
Нагадаємо, вранці середи, 28 грудня, у Харкові повідомили про вибухи. У результаті обстрілу поранення отримала одна людина.
Окрім того, у середу, 28 грудня, увечері росіяни розпочали чергову масовану атаку на Україну за допомогою іранських дронів-камікадзе.
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