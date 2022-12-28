Россияне второй раз за день атаковали Харьков: что известно

"Второй раз за день Харьков под ударом, вероятно, "Шахедом", - написал Терехов.

Он также отметил, что под прицелом один из объектов инфраструктуры.

Мэр призывает харьковчан находиться в укрытиях и соблюдать меры предосторожности.

Обновлено 23:20

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в Telegram, что россияне нанесли как минимум три удара.