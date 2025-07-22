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Росіяни вдруге атакували дронами Суми: є загибла, кількість постраждалих зросла

Ілюстративне фото: росіяни вдруге атакували дронами Суми (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи вдруге атакували безпілотним літальним апаратом (БпЛА) Суми, внаслідок чого загинула 60-річна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

Як пише Григоров, терористи атакували об'єкт соціальної сфери близько 15:00. Станом на зараз фіксуються пошкодження будівель та автомобілів. 

У тому ж числі зросла до чотирьох кількість постраждалих внаслідок попереднього удару. Перед цим ворог поцілив по об'єктах цивільної інфраструктури. Зокрема були  вилетіли вікна у навчальному та медичному закладі. 

 

Обстріли України з боку Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росія систематично обстрілює територію України. Найбільших руйнувань зазнають області, розташовані поблизу лінії фронту.

Для атак російські війська використовують різноманітне озброєння: ракети, артилерійські системи, авіаційні керовані бомби, а також дрони. Безпілотники ворог запускає майже щоночі. Так, у ніч проти 22 липня було зафіксовано запуск 42 ударних дронів.

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