Россияне второй раз атаковали дронами Сумы: есть погибшая, количество пострадавших возросло

Как пишет Григоров, террористы атаковали объект социальной сферы около 15:00. По состоянию на сейчас фиксируются повреждения зданий и автомобилей.

В том же числе возросло до четырех количество пострадавших в результате предыдущего удара. Перед этим враг попал по объектам гражданской инфраструктуры. В частности были вылетели окна в учебном и медицинском учреждении.