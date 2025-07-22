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Росія вночі запустила дрони з трьох напрямків, є влучання, - Повітряні сили

Вівторок 22 липня 2025 09:29
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Росія вночі запустила дрони з трьох напрямків, є влучання, - Повітряні сили Ілюстративне фото: Росія вночі запустила дрони з трьох напрямків, є влучання (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 22 липня Російська Федерація (РФ) запустила більше 40 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed та дронів-імітаторів. Є влучання у трьох локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час обстрілу безпілотники атакували з напрямків:

  • російського Приморсько-Ахтарську;
  • тимчасово окупованих Чауда та Гвардійська;

Станом на 09:00, як пишуть Повітряні сили, протиповітряна оборона (ППО) збила та подавила 26 ворожих дронів на півдні та сході країни. Також 7 БпЛА були локаційно втрачені та подавлені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Внаслідок обстрілу зафіксовано:

  • влучання дев'яти дронів у трьох локаціях;
  • падіння збитих дронів та уламків на 3 локаціях.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно застосовує проти України ракети різних типів, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) та БпЛА. Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян. До атак дронами терористи вдаються фактично щоночі. Наприклад, у ніч на 21 липня ворог застосував 426 ударних безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Повітряні сили України
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