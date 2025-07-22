Росія вночі запустила дрони з трьох напрямків, є влучання, - Повітряні сили

У ніч на 22 липня Російська Федерація (РФ) запустила більше 40 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed та дронів-імітаторів. Є влучання у трьох локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Станом на 09:00, як пишуть Повітряні сили, протиповітряна оборона (ППО) збила та подавила 26 ворожих дронів на півдні та сході країни. Також 7 БпЛА були локаційно втрачені та подавлені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Під час обстрілу безпілотники атакували з напрямків:

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно застосовує проти України ракети різних типів, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) та БпЛА. Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян. До атак дронами терористи вдаються фактично щоночі. Наприклад, у ніч на 21 липня ворог застосував 426 ударних безпілотників.

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