Росіяни атакували дронами Суми, є пошкодження навчального та медичного закладів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігоря Кальченка.

"Пошкоджено дитячий майданчик, вікна будівлі, заклад охорони здоров’я та об’єкт цивільної інфраструктури. Попередньо - двоє постраждалих , їх доставляють до лікарні", - розповів він.

Як розповів виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар, під час атаки були зафіксовані два влучання.

"Зокрема вилетіли вікна у навчальному та медичному закладі. Триває обстеження. Люди, попередньо, не постраждали. Наслідки атак уточнюються", - додав він.

Атака, як пише голова ОВА, відбулась після 13:00. Є влучання в Ковпаківському районі Сум .

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно обстрілює територію України. Найбільше страждають прифронтові регіони. Для атак терористи застосовують ракети різних типів, артилерію, керовані авіаційні бомби та безпілотники. До атак дронами ворог вдається фактично щоночі. Наприклад, у ніч на 22 липня, росіяни запустили 42 БпЛА.

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