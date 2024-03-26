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Росіяни вдень завдали удару по Сумах, - глава ОВА

Фото: росіяни вдень завдали удару по Сумах (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вдень 26 березня обстріляли місто Суми. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Сумської ОВА Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

За його словами, сьогодні декілька годин тому був черговий обстріл Сум з боку РФ. Загиблих серед цивільних немає.

"Але ці обстріли почалися інтенсивно та систематично навколо міста Суми", - зазначив Артюх.

Як повідомили у Telegram Сумської ОВА, росіяни завдали авіаційного удару по цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Сумах лунали вибухи під час повітряної тривоги.

Обстріли Сум

Нагадаємо, 17 березня у Сумах було чути вибухи під час повітряної тривоги. Російські загарбники завдали двох ударів по інфраструктурі міста. Попри те, що в Сумах було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури міста, через обстріл ніхто з громадян не постраждав.

Крім того, через обстріл Сум 6 березня постраждали семеро людей. Серед поранених - 10-річна дитина. Тоді в місті було зафіксовано три влучення за різними адресами - за об'єктом інфраструктури, два за цивільними об'єктами.

Зазначимо, що саме цього дня російські окупанти вперше атакували Сумську область касетними авіабомбами. З повітря загарбники замінували два села у Шосткінському районі.

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