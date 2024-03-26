Росіяни вдень завдали удару по Сумах, - глава ОВА

За його словами, сьогодні декілька годин тому був черговий обстріл Сум з боку РФ. Загиблих серед цивільних немає.

"Але ці обстріли почалися інтенсивно та систематично навколо міста Суми", - зазначив Артюх.

Як повідомили у Telegram Сумської ОВА, росіяни завдали авіаційного удару по цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Сумах лунали вибухи під час повітряної тривоги.