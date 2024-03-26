Росіяни вдень завдали удару по Сумах, - глава ОВА

Російські війська вдень 26 березня обстріляли місто Суми. Постраждалих внаслідок атаки немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Сумської ОВА Володимира Артюха в ефірі телемарафону.
За його словами, сьогодні декілька годин тому був черговий обстріл Сум з боку РФ. Загиблих серед цивільних немає.
"Але ці обстріли почалися інтенсивно та систематично навколо міста Суми", - зазначив Артюх.
Як повідомили у Telegram Сумської ОВА, росіяни завдали авіаційного удару по цивільній інфраструктурі.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Сумах лунали вибухи під час повітряної тривоги.
Нагадаємо, 17 березня у Сумах було чути вибухи під час повітряної тривоги. Російські загарбники завдали двох ударів по інфраструктурі міста. Попри те, що в Сумах було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури міста, через обстріл ніхто з громадян не постраждав.
Крім того, через обстріл Сум 6 березня постраждали семеро людей. Серед поранених - 10-річна дитина. Тоді в місті було зафіксовано три влучення за різними адресами - за об'єктом інфраструктури, два за цивільними об'єктами.
Зазначимо, що саме цього дня російські окупанти вперше атакували Сумську область касетними авіабомбами. З повітря загарбники замінували два села у Шосткінському районі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.